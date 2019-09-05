Общество

Траты россиян на театры, музеи и концерты в выходные сократились почти на 20%

Жители России стали меньше тратить на развлечения в выходные дни. Как сообщает портал dp.ru, сильнее всего снизился средний чек на поход в театры, музеи и на концерты. На этот вид досуга граждане тратили в среднем 1 309 рублей, что 18,5% меньше, чем за первые шесть месяцев 2018 года.

Кроме того, средний чек на поход в кино уменьшился на 2,4% (до 576 руб.). Траты на спорт развлечения снизились на 8,5% (до 2 659 руб.). В категории развлечения россияне больше всего тратились на кино (35%). На втором месте спорт (24%), на третьем — культурный досуг (15%), приводит РИА Новости результаты исследования

При этом, предпочтения в части досуга различаются у клиентов разных возрастов. У россиян старше 25 лет большей популярностью пользуется категория «спорт», на втором месте – покупка билетов на театральные постановки или концерты. А для людей до 25 лет главный фаворит в категории «развлечения» – поход в кинотеатр, отмечают аналитики.