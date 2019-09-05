Общество

Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Великих Луках

7 сентября сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки был осуществлен профилактический рейд в жилом секторе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном МЧС.

Особое внимание было уделено многодетным семьям, а также лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В ходе рейда были распространены памятки о пожаробезопасном поведении детей, листовки о мерах пожарной безопасности в жилых домах.

Гражданам были разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрической проводке, меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе бесед разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей.