Общество

На Эллу Памфилову напал безработный мигрант, который искал еду

Подозреваемым в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову в ее подмосковном доме оказался приезжий из Казахстана без документов, жилья и средств к существованию, сообщает «Интерфакс». «Мужчина был обнаружен в ходе поисковых мероприятий в шалаше в лесу, неподалеку от поселка, где совершил преступление. Отпираться не стал, сказал, что это он был у женщины в доме, куда забрался, чтобы найти какую-нибудь еду», - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что, со слов подозреваемого, назвавшегося Башитом Карабалаевым, тот приехал в Россию несколько лет назад из Казахстана, работал разнорабочим, но после потери документов стал невостребованным на рынке труда, перебивался случайными заработками, попрошайничеством и мелкими кражами.

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«Жил, где придется, - сказал источник. - Летом ночевал в лесу, зимой - на вокзалах или в теплотрассах».

Ранее в субботу официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила «Интерфаксу», что полицейские задержали уроженца одной из республик Средней Азии 1983 года рождения, подозреваемого в нападении на дом главы Центризбиркома.