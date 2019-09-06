Общество

Дмитрий Шахов обсудил подготовку к выборам с председателем городской ТИК

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов провел рабочую встречу с председателем ТИК Пскова Владимиром Кротовым.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе уполномоченного, в ходе рабочей встречи с председателем ТИК Пскова были обсуждены актуальные вопросы подготовки к выборам, а также ход досрочного голосования в столице нашего региона. Дмитрий Шахов положительно оценил информацию Владимира Кротова, о том, что на всех избирательных участках будут работать автоматизированные системы подсчета бюллетеней (КОИБы). «Это не только убыстряет процесс подсчета голосов избирателей, но и создает дополнительные препятствия различным манипуляциям с бюллетенями. При наличии наблюдателей на участках - вбросить в КОИБ пачку бюллетеней практически невозможно. Дополнительно, я надеюсь на активность как партийных, так и независимых наблюдателей, которые позволят обеспечить на каждом участке достоверность волеизъявления наших граждан», - считает региональный омбудсмен.

В ходе продолжительной беседы стороны пришли к мнению, что подготовка к проведению выборов на территории города Пскова проходит спокойно и с соблюдением требований избирательного законодательства. По мнению участников встречи, самые спорные процедуры в избирательном законодательстве сейчас связаны со сбором подписей, что сегодня в век компьютерных технологий, когда существуют разные адресные и персональные базы данных, можно считать архаическим правовым механизмом. Еще одним серьезным фактом отказа от сбора подписей, по мнению Уполномоченного по правам человека в Псковской области, может служить и то, что сборщики подписей фактически становятся обладателями персональных данных граждан. При этом, они не несут ответственности за их неправомерное распространение и иное использование, не получая письменного согласия граждан на обработку своих персональных данных. Это сегодня вызывает озабоченность простых граждан, которые всё чаще отказывают сборщикам подписей в предоставлении сведений, необходимых для поддержки выдвижения того или иного кандидата.

В завершении беседы Дмитрий Шахов обратил внимание председателя ТИК Пскова, что по итогам его посещения участковых комиссий, помещения двух комиссий не совсем соответствуют высокому статусу, где проводится голосование и требуют, как минимум, косметического ремонта в дальнейшем. По этому факту соответствующие рекомендации будут направлены главе администрации Пскова, как органу, которому законом предписано обеспечивать избирательные комиссии нормальными помещениями, а также председателю Избирательной комиссии Михаилу Иванову для взятия под контроль этой ситуации.