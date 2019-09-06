Общество

Начал функционирование online-сервис для перевозки домашних питомцев

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям разработан онлайн-сервис «Перевозка собак и кошек». В качестве тестовой площадки для программы выступает сайт территориального управления службы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, с помощью online-сервиса становится возможным заранее получить информацию о необходимых животному прививках и обработках, а также о ветеринарных сопроводительных документах, которые нужно оформить владельцу домашнего питомца для таких целей, как:

ввоз животного на территорию Российской Федерации;

перемещение животного по территории Российской Федерации;

вывоз животного за рубеж.

Функционал сервиса также позволяет посетителю с помощью электронной очереди записаться на конкретное время в удобное подразделение Управления Россельхознадзора для оформления документов, а также ускорить процесс получения международных ветеринарных сопроводительных документов на домашних питомцев (собак и кошек), заблаговременно отправив отсканированный ветеринарный паспорт специалистам.

Онлайн-инструмент «Перевозка собак и кошек» позволит владельцам домашних животных получить ответы на актуальные вопросы о перемещении питомцев.