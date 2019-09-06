Общество

Спички детям - не игрушка, напоминает МЧС

ГУ МЧС России по Псковской области напоминает, как оградить своих детей от действий, которые могут привести к пожару.

Практика показывает, что люди хранят спички в доступных для детей местах, оставляют малолетних детей одних без присмотра. И хотя не всегда такая небрежность приводит к пожарам, любое отступление от правил безопасности может стать причиной беды.

Анализ причин пожаров, происшедших по вине детей, показывает, что они часто вызваны отсутствием навыков осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем над их поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев неумением родителей организовать досуг своих чад. В возрасте от трех до семи лет велика любознательность ребенка. Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети остаются одни. Нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись один дома, не решится поиграть с коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу и не устроит костер.

Иногда взрослые вынуждены оставлять детей на какое-то время одних. Однако прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком старшим детям или кому-нибудь из взрослых.

Особенно опасно оставлять детей одних в запертых квартирах. В случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения. Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами. Отыскать детей в обстановке пожара дело нелегкое.

В очередной раз МЧС напоминает родителям: «Не оставляйте малолетних детей одних дома без присмотра, убирайте с видного места спички, зажигалки в недоступные для детей места. Обязательно проведите с детьми беседу на общеизвестную тему "Спички детям – не игрушка". Расскажите, к каким последствиям приводит пожар, какие есть пути эвакуации в случае возникновения любой внештатной ситуации. И, конечно, выучите с детьми наизусть свой адрес и номера телефонов вызова экстренных служб, чтобы при необходимости вызвать помощь».