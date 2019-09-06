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Названы лечебные свойства водки

Водка — лучшее средство при лечении остеохондроза, уверяют специалисты. По их словам, водочные компрессы во время обострения этой болезни помогают снять отеки и согреть больную область, снизив болевые ощущения, пишут «Известия».

Остеохондроз может возникать при малой подвижности организма, неправильно принятой во сне позе или сидячей работе. Усугублять ситуацию могут неправильное питание и упражнения.

Люди с таким диагнозом не только испытывают боли в спине и в шее, беспокоить могут неприятные ощущения в плечах и руках. В первую очередь для лечения заболевания врачи советуют отказаться от курения и употребления спиртного.

Однако такой крепкий напиток, как водка, может и принести пользу.

По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум». Держать такой компресс стоит не менее двух часов.

В августе терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин рассказал о связи употребления алкоголя с развитием онкологических заболеваний.