Общество

Михаил Ведерников поздравил псковских финансистов с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил специалистов финансовой сферы региона с профессиональным праздником. В поздравлении, опубликованном на официальном портале госорганов псковского региона, говорится:

«Уважаемые работники финансовой сферы Псковской области! Поздравляю с Днем финансиста!

Финансы - важнейший ресурс и инструмент современности, от качества управления которым зависят практически все сферы жизни. По этой причине ваша профессия играет особенно высокую роль в руководстве как государством, так и каждым отдельным регионом, районом, городом.

От вашего профессионализма, принципиальности и находчивости напрямую зависит скорость реализации наших проектов, ресурсоемкость и эффективность бюджета.

Псковские финансисты умеют работать в условиях жесткой нехватки средств, ограничений и недостатка инструментов. Вы научились оптимально использовать каждый рубль и быстро находить решения в самых сложных ситуациях.

Благодарю за честный и непростой труд на благо Псковской области. Желаю вам здоровья, успехов и благополучия».