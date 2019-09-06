Общество

Автобусы будут ходить по измененной схеме в период проведения сельскохозяйственной ярмарки Псковского района

Постановление о проведении 20-й осенней сельскохозяйственной ярмарки Псковского района в городе Пскове подписал глава городской администрации Александр Братчиков. Документ опубликован на официальном сайте муниципалитета.

Напомним, ярмарка состоится 21 сентября на Октябрьской площади, Октябрьском проспекте до улицы Некрасова и на улице Советской от площади Ленина до улицы Детской.

Отделу потребительского рынка и услуг администрации города Пскова поручено оказать содействие администрации Псковского района в организации ярмарки.

В период с 20 часов 20 сентября до 17 часов 21 сентября будет запрещена стоянка автотранспорта в местах проведения ярмарки. Кроме того, в период с 6 до 17 часов 21 сентября будет ограничено движение транспорта на указанной территории.

Автобусы в этот день будут ходить через центр города по измененной схеме.

Управлению городского хозяйства поручено обеспечить уборку территорий по окончании работы сельскохозяйственной ярмарки.