Общество

Депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова отмечает день рождения

Депутат Псковской городской Думы по избирательному округу №7, директор лицея экономики и основ предпринимательства № 10 Ольга Федорова отмечает день рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, от имени депутатов с праздником коллегу поздравила и. п. главы Пскова Елена Полонская.

«Благодаря вашим личным и профессиональным качествам вы снискали заслуженное уважение и авторитет среди коллег, учащихся и их родителей, жителей города. Вы - талантливый организатор, успешный руководитель, надежный соратник. Пусть ваша энергия, целеустремленность приумножаются, чтобы и дальше служить на благо нашего любимого Пскова. Выражаю вам глубокую признательность за плодотворный труд в интересах горожан на посту депутата городской Думы 5-го и 6-го созывов. Примите в этот день самые теплые и искренние пожелания крепкого здоровья, мира, добра, процветания, семейного благополучия, успехов и счастья!» - говорится в поздравительном адресе руководителя муниципалитета.

Ольга Александровна Федорова в 1983 году окончила Псковский ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт имени С. М. Кирова по специальности «русский язык и литература» с квалификацией учителя русского языка и литературы и начала работать учителем, а затем директором Лисейской восьмилетней школы Печорского района. В 1985 году перешла на работу в Митковицкую восьмилетнюю школу Печорского района, а в 1986 году - в среднюю школу № 10 города Пскова. В 1991 году ее назначили заместителем директора по учебно-воспитательной работе лицея экономики и основ предпринимательства №10, а в 2006 году - директором лицея.

С 2010 года Ольга Федорова - председатель Совета руководителей образовательных учреждений Пскова. С 2012 года - депутат Псковской городской Думы пятого созыва, член фракции «Единая Россия».

Награждена Почетной грамотой Главного управления общего и профессионального образования Псковской области (1997), нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» (2001), медалью «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи» (2003), Лауреат федерального проекта «Профессиональная команда страны» (2007), Почетной грамотой администрации города Пскова, Почетной грамотой Государственного управления образования Псковской области, дипломом «За содружество с профсоюзами» Президиума Псковского областного профессиональных союзов» (2011).

10 сентября 2017 года была избрана депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва по одномандатному округу №7.