Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Учи язык
Дом от А до Я
Обувь для осенней непогоды
Кооперация производства и науки
Счастье начинается здесь
Телефон прямого эфира 56-73-72
На ремонт провала
Кому нужен «Подросток»?
Как жить комфортнее
Осенний марафон 2 - 30 сентября
Отопление за прибор учета
все о текстильном ПЭТ
Дойная корова или опора?
 
 
 
ещё Общество 06.09.2019 19:000 «Акценты» Донецкого: «Местечковые» выборы-2019, судьба «Подростка» и большие гастроли 08.09.2019 17:430 В Белоруссии милиционеры поймали слона, уставшего от бумажной волокиты. ВИДЕО 08.09.2019 17:190 Что делать при обнаружении пожара, рассказали жителям великолукского поселка Мелиораторов 08.09.2019 13:470 Более тысячи сотрудников МЧС дежурят на выборах в Псковской области 08.09.2019 13:250 Депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова отмечает день рождения 08.09.2019 12:430 Автобусы будут ходить по измененной схеме в период проведения сельскохозяйственной ярмарки Псковского района
 
 
 
Самое популярное 05.09.2019 09:102 На Шпицбергене из-за таяния вечной мерзлоты поднялись гробы. ВИДЕО 05.09.2019 22:5024 Против соседства с «Подростком» выступили родители воспитанников ДДТ 05.09.2019 20:5414 Дело вице-губернатора Кузнецова 06.09.2019 10:051 Сотрудник псковского центра «Подросток» погиб, выполняя ремонтные работы 07.09.2019 13:442 Квартира горит на Коммунальной
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Что делать при обнаружении пожара, рассказали жителям великолукского поселка Мелиораторов

08.09.2019 17:19|ПсковКомментариев: 0

С целью обследования мест проживания многодетных семей, неблагополучных и одиноких престарелых граждан и доведения до них основных требований пожарной безопасности в быту 8 сентября дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам был осуществлен профилактический рейд в поселке Мелиораторов Великолукского района.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе профилактического рейда распространены листовки на темы «Действия граждан при обнаружении пожара», «эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту» и «Эксплуатация газового оборудования в быту». Граждане проинструктированы по соблюдению требований пожарной безопасности под роспись.

Проведено обследование индивидуальных жилых домов, по результатам которых домовладельцам указаны нарушения требований пожарной безопасности. Гражданам частных жилых домов разъяснено, что ремонт и перекладку печного отопления необходимо выполнять заранее перед началом отопительного сезона. Выданы памятки с нормативными требованиями по устройству отопительных печей, в которых указаны требуемые по нормам противопожарные разделки и отступки от деревянных сгораемых конструкций.

Жители ознакомлены с правилами противопожарного режима в РФ, при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей. Доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Великолукского района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

Теги: #МЧС #пожарная безопасность
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Главной технологией на выборах-2019 стало массовое снятие по суду оппозиционных кандидатов. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 1399 человек
08.09.2019, 18:580 Псковские бегуны приняли участие в Таллинском марафоне 08.09.2019, 18:260 Самую высокую явку в Псковской области по состоянию на 18.00 демонстрирует Усвятский район 08.09.2019, 18:050 Роскомнадзор уличил Google и Facebook в нарушении российского законодательства о выборах 08.09.2019, 17:430 В Белоруссии милиционеры поймали слона, уставшего от бумажной волокиты. ВИДЕО
08.09.2019, 17:190 Что делать при обнаружении пожара, рассказали жителям великолукского поселка Мелиораторов 08.09.2019, 16:530 «Джокер» получил «Золотого льва» 08.09.2019, 15:321 Явка на 15.00: Почти 12% избирателей проголосовали на довыборах в Псковскую гордуму по 13-му округу 08.09.2019, 15:151 Оригинальная 3D-модель Савкиной горки доступна интернет-пользователям
08.09.2019, 14:550 Французы перепутали гимн Албании с гимном Андорры и извинились за это перед Арменией 08.09.2019, 14:381 В Плюсском районе оперативно раскрыли кражу из дачного дома 08.09.2019, 14:212 Группу вандалов поймали в научном центре «Роскосмоса» 08.09.2019, 14:070 В Великих Луках задержан подозреваемый в ограблении несовершеннолетней
08.09.2019, 13:470 Более тысячи сотрудников МЧС дежурят на выборах в Псковской области 08.09.2019, 13:260 Анатолий Тиханов проголосовал на довыборах депутатов в Пскове 08.09.2019, 13:250 Депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова отмечает день рождения 08.09.2019, 13:150 Мужчина сгорел в Стругокрасненском районе из-за пристрастия к курению и алкоголю
08.09.2019, 13:042 Памфилова пригрозила «повесить» на «доску антипочета» всех, кто врет о проблемах на выборах 08.09.2019, 12:430 Автобусы будут ходить по измененной схеме в период проведения сельскохозяйственной ярмарки Псковского района 08.09.2019, 12:220 Явка на 12.00: Почти 32% избирателей проголосовали на выборах главы Усвятского района 08.09.2019, 12:180 Вера Емельянова проголосовала на участке в 12-й школе
08.09.2019, 12:070 В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал магазинного вора 08.09.2019, 11:521 Руководитель фракции «Единой России» в Псковской гордуме сделал выбор 8 сентября 08.09.2019, 11:510 Названы лечебные свойства водки 08.09.2019, 11:360 Александр Братчиков принял участие в голосовании на довыборах в Пскове
08.09.2019, 11:300 Михаил Ведерников поздравил псковских финансистов с профессиональным праздником 08.09.2019, 11:130 До +23 градусов обещают завтра в Псковской области 08.09.2019, 10:480 Первенство Псковской области по выездке и региональный марафон по гребле пройдут сегодня в Пскове 08.09.2019, 10:270 По состоянию на 10.00 явка на довыборы в Псковское областное Собрание составила 4,25%
08.09.2019, 10:120 Автобус с наблюдателями и журналистами обстрелян в Туве 08.09.2019, 10:000 Спички детям - не игрушка, напоминает МЧС 08.09.2019, 09:410 Начал функционирование online-сервис для перевозки домашних питомцев 08.09.2019, 09:230 Два псковских музея принимают участие в выставке частных музеев в Москве
08.09.2019, 09:050 Юношеский ансамбль старинной музыки «Piccoli band» сегодня выступит в Печорах 08.09.2019, 08:580 «Mitsubishi Galant» перевернулся в Опочецком районе: пассажирка скончалась, водитель впал в кому 08.09.2019, 08:001 Единый день голосования проходит в Псковской области 07.09.2019, 23:510 Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC
07.09.2019, 22:011 Певица Валерия рассказала о потере ребенка от Пригожина 07.09.2019, 21:304 Ученые назвали смертельно опасный напиток 07.09.2019, 21:000 Дмитрий Шахов обсудил подготовку к выборам с председателем городской ТИК 07.09.2019, 20:340 Осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района пройдет 21 сентября
07.09.2019, 20:000 Диетологи рассказали о правильных перекусах перед сном 07.09.2019, 19:300 Траты россиян на театры, музеи и концерты в выходные сократились почти на 20% 07.09.2019, 19:000 Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Великих Луках 07.09.2019, 18:304 На Эллу Памфилову напал безработный мигрант, который искал еду
07.09.2019, 18:000 Всероссийский день бега «Кросс Нации» пройдет в Пскове 07.09.2019, 17:331 Псковская пенсионерка лишилась более 200 тыс. рублей, поверив «сотруднику банка» 07.09.2019, 17:020 Дождь прогнозируют синоптики завтра в Псковской области 07.09.2019, 16:300 Ансамбль старинной музыки «Piccoli band» выступит завтра в Печорах
07.09.2019, 16:000 Ученые выяснили, что бактерии на подошвах обуви не представляют угрозы для взрослых 07.09.2019, 15:320 Роспотребнадзор напомнил, какие прививки необходимо сделать беременным 07.09.2019, 15:000 В псковской библиотеке состоялась презентация альманаха, посвященного вопросам образования 07.09.2019, 14:300 В России подготовили список «уроков будущего»
07.09.2019, 14:000 Врачи развенчали миф о вреде соли 07.09.2019, 13:442 Квартира горит на Коммунальной 07.09.2019, 13:250 Путин поздравил Великолукский драматический театр со 100-летием 07.09.2019, 13:011 Фестиваль «День скобаря» пройдет в Пскове 21 сентября
07.09.2019, 12:315 Министр просвещения РФ: Историю школьникам не обязательно должен преподавать историк 07.09.2019, 12:001 Правительство подняло размер премий в области науки и техники до 1 млн рублей 07.09.2019, 11:290 Росстат будет собирать данные об индексации зарплат младшего медперсонала 07.09.2019, 11:007 «Подросток» и мать учения
07.09.2019, 10:320 «Расписные выходные» стартуют в Изборске 07.09.2019, 09:520 Руководитель псковского УФСИН Юрий Лымарь может возглавить пермское ведомство 07.09.2019, 09:310 Правила получения водительских прав для некоторых категорий задумали изменить 07.09.2019, 09:001 Псково-Изборский музей приглашает на «культурную субботу»
07.09.2019, 07:543 День тишины наступил в Псковской области в преддверии выборов 8 сентября 06.09.2019, 23:512 Вице-губернатор Емельянова встретилась с родителями воспитанников ДДТ и обсудила вопросы организации учебного процесса 06.09.2019, 23:490 Сборная России победила Шотландию в отборочном матче чемпионата Европы 06.09.2019, 23:205 Игорь Девятко может покинуть пост генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области
06.09.2019, 23:003 Центробанк ожидает снижения экспорта из России из-за замедления роста мировой экономики 06.09.2019, 22:371 Омбудсмен Шахов проверил порядок досрочного голосования в участковых комиссиях 06.09.2019, 22:128 Власти придумали для россиян новую пенсионную реформу 06.09.2019, 21:402 Джанабаева покинула Меладзе
06.09.2019, 21:050 Назван главный источник болезней сердца 06.09.2019, 20:480 Губернатор поздравил коллектив завода электротехнического оборудования с 60-летием предприятия 06.09.2019, 20:110 Первенство области по выездке и региональный марафон по гребле пройдут в Пскове 8 сентября 06.09.2019, 19:471 В правительстве назвали бредом сообщения о повышении пенсионного возраста до 70 лет
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.