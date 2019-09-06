Общество

Что делать при обнаружении пожара, рассказали жителям великолукского поселка Мелиораторов

С целью обследования мест проживания многодетных семей, неблагополучных и одиноких престарелых граждан и доведения до них основных требований пожарной безопасности в быту 8 сентября дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам был осуществлен профилактический рейд в поселке Мелиораторов Великолукского района.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе профилактического рейда распространены листовки на темы «Действия граждан при обнаружении пожара», «эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту» и «Эксплуатация газового оборудования в быту». Граждане проинструктированы по соблюдению требований пожарной безопасности под роспись.

Проведено обследование индивидуальных жилых домов, по результатам которых домовладельцам указаны нарушения требований пожарной безопасности. Гражданам частных жилых домов разъяснено, что ремонт и перекладку печного отопления необходимо выполнять заранее перед началом отопительного сезона. Выданы памятки с нормативными требованиями по устройству отопительных печей, в которых указаны требуемые по нормам противопожарные разделки и отступки от деревянных сгораемых конструкций.

Жители ознакомлены с правилами противопожарного режима в РФ, при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей. Доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Великолукского района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.