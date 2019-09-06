Общество

Экипажи боевых вертолетов провели пуск ракет и высадку десанта в Ленинградской и Псковской областях

В Ленинградской области завершилось тактическое учение бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО, к которому привлекалось более 30 летных экипажей вертолетов Ка-52, Ми-35, Ми-28, Ми-8 и Ми-26.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в ходе тактического учения экипажи бригады армейской авиации совершили перебазирование на оперативные аэродромы, попутно преодолевая системы противовоздушной обороны во взаимодействии с радиотехническими подразделениями объединения.

На полигоне Кирилловский летные экипажи бригады армейской авиации осуществили высадку групп специального назначения и авиационную поддержку десанта с воздуха, провели пуск неуправляемых авиационных ракет. На полигоне Кингисепп экипажи армейской авиации отработали поражение объектов «противника» с применением авиационных средств поражения.

Также были отработаны вопросы переброски личного состава отдельной мотострелковой бригады на площадку высадки «Кислово» (Псковская обл.) с использованием транспортных многоцелевых вертолетов.