Общество

Эксперты выяснили среднюю зарплату главного конструктора в Пскове

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты главных конструкторов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, главный конструктор в Пскове в среднем получает 87 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 145 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге –

126 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 97 000 рублей, Великий Новгород – 87 000 рублей, Смоленск – 87 000 рублей, Ленинградская область – 106 000 рублей в месяц.