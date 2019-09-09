Общество

В Гидрометцентре рассказали, сколько еще простоит июльское тепло

В начале недели антициклон по-прежнему будет определять характер погоды в центральных регионах России, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Осадков в ближайшие дни не ожидается, но зато ночью и по утрам будут наблюдаться характерные для осени туманы.

«Температура сентября выше нормы на 1,5 градуса. Ночные температуры держатся на уровне плюс 10-15 градусов, днем 21−26 градусов. Это июльские значения», - уточнила Паршина.

И, по крайней мере, до конца недели лето будет продолжаться.

В Псковской, Ленинградской и Новгородской областях днем до +23 градусов. На востоке Северо-Западного округа (в Архангельской, Вологодской областях, а также в Республике Коми) днем 13−18 градусов. В середине недели ожидается повышение до +20 градусов.