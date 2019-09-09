Общество

Жители Великобритании обнаружили странное существо

Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, пишет Газета.ру.

По словам пары, существо было похоже на змею с клыками и клювом. Они посадили его в стакан и попытались найти в интернете название этого животного, но не нашли ответа.

Женщина отметила, что «никогда не видела ничего подобного». Она предположила, что существо наполовину съели, а затем он упало с неба.

Журналисты отметили, что это может быть гусеница винного бражника или проходного дубового шелкопряда.