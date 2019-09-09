Общество

По требованию прокуратуры на дедовичский «Водоканал» возложена обязанность по устранению нарушений водоохранного законодательства

Дедовичским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора района об обязании МП «Водоканал» Дедовичского района обеспечить очистку сточных вод, сбрасываемых в реку Шелонь.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в судебном заседании установлено, что предприятие осуществляет сброс сточных вод в реку Шелонь. Пробы сточных вод показали их несоответствие требованиям СанПиН 2.15.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по числу общих колиформных бактерий и числу термотолерантных колиформных бактерий, которые в разы превышают допустимую норму.

В соответствии с частью 6 статьи 56 Водного кодекса Российской Федерации сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

Решение суда не вступило в законную силу.