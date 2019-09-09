Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Счастье начинается здесь
Обувь для осенней непогоды
Дом от А до Я
Учи язык
Кооперация производства и науки
и снова БАЛовство
Кому нужен «Подросток»?
Осенний марафон 2 - 30 сентября
все о текстильном ПЭТ
Как жить комфортнее
Дойная корова или опора?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Отопление за прибор учета
 
 
 
ещё Общество 09.09.2019 08:430 В Гидрометцентре рассказали, сколько еще простоит июльское тепло 09.09.2019 10:230 По требованию прокуратуры на дедовичский «Водоканал» возложена обязанность по устранению нарушений водоохранного законодательства 09.09.2019 09:590 База отдыха «Пушкиногорье» приглашает на ежегодный Пушкинский бал 09.09.2019 08:580 Жители Великобритании обнаружили странное существо 09.09.2019 08:430 В Гидрометцентре рассказали, сколько еще простоит июльское тепло 09.09.2019 08:200 Эксперты прокомментировали возможное возвращение пива на стадионы
 
 
 
Самое популярное 09.09.2019 06:4616 По три района получили «единороссы» и «яблочники» на выборах глав муниципалитетов в Псковской области 06.09.2019 10:051 Сотрудник псковского центра «Подросток» погиб, выполняя ремонтные работы 07.09.2019 13:442 Квартира горит на Коммунальной 06.09.2019 15:589 Уголовное дело Псковского облсовпрофа передано в региональный Следственный комитет 06.09.2019 10:085 Фотофакт: Вжух! И к нашему крыльцу ведет пешеходный переход
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

По требованию прокуратуры на дедовичский «Водоканал» возложена обязанность по устранению нарушений водоохранного законодательства

09.09.2019 10:23|ПсковКомментариев: 0

Дедовичским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора района об обязании МП «Водоканал» Дедовичского района обеспечить очистку сточных вод, сбрасываемых в реку Шелонь.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в судебном заседании установлено, что предприятие осуществляет сброс сточных вод в реку Шелонь. Пробы сточных вод показали их несоответствие требованиям СанПиН 2.15.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по числу общих колиформных бактерий и числу термотолерантных колиформных бактерий, которые в разы превышают допустимую норму.

В соответствии с частью 6 статьи 56 Водного кодекса Российской Федерации сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.

Решение суда не вступило в законную силу.

Теги: #прокуратура #дедовичский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Главной технологией на выборах-2019 стало массовое снятие по суду оппозиционных кандидатов. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 1500 человек
09.09.2019, 10:270 В России вырастут детские пособия 09.09.2019, 10:250 В Середке из-за поджога горел «Ниссан» 09.09.2019, 10:230 По требованию прокуратуры на дедовичский «Водоканал» возложена обязанность по устранению нарушений водоохранного законодательства 09.09.2019, 10:180 «Постскриптум»: Итоги выборов с «яблочным» вкусом и ситуация с «Подростком»
09.09.2019, 10:160 Мотоциклист получил травмы после ДТП в Новосокольническом районе 09.09.2019, 10:140 Солнечные лучи и банка с жидкостью стали причиной пожара в квартире на Коммунальной 09.09.2019, 10:131 Всеволод Козловский объявил о намерении покинуть фракцию «Единая Россия» в Псковском областном Собрании 09.09.2019, 10:080 Жителя Печорского района будут судить за разбойное нападение на продавцов магазина
09.09.2019, 10:020 Женщину сбили на улице Советской Армии в Пскове 09.09.2019, 09:520 Поджог стал причиной пожара в жилом доме в Великих Луках 09.09.2019, 09:471 У нас теперь не помойка, а контейнерная площадка - пскович об изменении в своем дворе 09.09.2019, 09:370 Труп мужчины обнаружен при пожаре в гдовской деревне Радоселье
09.09.2019, 09:014 Все врио и действующие главы регионов, участвующие в выборах, побеждают по итогам единого дня голосования 09.09.2019, 08:580 Жители Великобритании обнаружили странное существо 09.09.2019, 08:430 В Гидрометцентре рассказали, сколько еще простоит июльское тепло 09.09.2019, 08:250 Актер Ричард Грант рассказал о трудной роли за бутылку водки
09.09.2019, 08:200 Эксперты прокомментировали возможное возвращение пива на стадионы 09.09.2019, 06:4616 По три района получили «единороссы» и «яблочники» на выборах глав муниципалитетов в Псковской области 09.09.2019, 06:102 В Псковском областном Собрании появился второй депутат от «Яблока» 09.09.2019, 01:460 Кандидаты от оппозиции вышли в лидеры в 19 из 45 округов на выборах в Мосгордуму
09.09.2019, 01:382 «Единороссы» побеждают на выборах глав в четырех районах Псковской области, «яблочники» - в двух 08.09.2019, 23:335 Турчак: Избирательная кампания еще раз показала, что самое главное – слушать и слышать людей 08.09.2019, 23:0120 «Единоросс» Галина Неваленная победила на довыборах в Псковскую гордуму по 13-му округу 08.09.2019, 23:010 И стансы Пушкина, и хруст скобарской булки...
08.09.2019, 22:551 Волонтерам легче устраиваться на работу 08.09.2019, 22:510 Система выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты и губернаторы окончательно себя дискредитировала - омбудсмен Петербурга 08.09.2019, 22:462 Дрифт у Фьорда: Псков на три дня стал столицей мировой мотоджимханы 08.09.2019, 22:441 Медведев: «Единая Россия» сохраняет лидирующие позиции
08.09.2019, 22:280 На довыборах в Великолукское райсобрание лидирует единоросс Галина Меркулова 08.09.2019, 22:280 Кандидат-единоросс Сергей Мезенцев вырвался вперед на выборах главы Новоржевского района 08.09.2019, 22:200 Эксперты выяснили среднюю зарплату главного конструктора в Пскове 08.09.2019, 22:180 Михаил Шауркин в два раза опережает на выборах главы Дновского района Татьяну Пахомову
08.09.2019, 22:170 В Великих Луках 12 сентября пройдет крестный ход 08.09.2019, 22:150 Кандидат-единоросс побеждает на довыборах депутата в Собрание городского поселения «Сосновый Бор» 08.09.2019, 22:020 На выборах главы Пушкиногорского района единоросс Александр Баранов получил почти 54% голосов 08.09.2019, 22:000 Кандидат от «Единой России» Дмитрий Петров лидирует на выборах главы Усвятского района - 93,83%
08.09.2019, 21:520 На довыборах в Псковское облсобрание «яблочник» Артур Гайдук набирает 38,87%, единоросс Игорь Максимов - 32,02% 08.09.2019, 21:505 «Яблочник» Николай Кузьмин опережает «единоросса» Галину Неваленную на довыборах в Псковскую гордуму 08.09.2019, 21:420 Действующий глава побеждает на выборах в Бежаницком районе 08.09.2019, 21:380 «Яблочницы» Пугачева и Василькова выбились в лидеры на выборах глав Новоржевского и Пустошкинского районов
08.09.2019, 21:190 На довыборах в Псковскую гордуму лидирует Галина Неваленная, в Пушкиногорском районе — Александр Баранов 08.09.2019, 21:110 Экипажи боевых вертолетов провели пуск ракет и высадку десанта в Ленинградской и Псковской областях 08.09.2019, 21:091 Кандидат от «Яблока» Михаил Шауркин лидирует на выборах главы Дновского района 08.09.2019, 20:432 Экзитпол: На выборах в Псковское областное Собрание по 2-му округу лидирует «яблочник» Артур Гайдук
08.09.2019, 20:260 В Дновском районе зафиксирован факт незаконной агитации за кандидата от «Яблока» 08.09.2019, 20:150 Голосование на выборах в Псковской области завершилось, начат подсчет голосов 08.09.2019, 19:341 Элла Памфилова обвинила «Голос» в фальсификации жалоб на нарушения 08.09.2019, 19:190 Пьяные еноты заполонили столицу Канады
08.09.2019, 18:580 Псковские бегуны приняли участие в Таллинском марафоне 08.09.2019, 18:261 Самую высокую явку в Псковской области по состоянию на 18.00 демонстрирует Усвятский район 08.09.2019, 18:050 Роскомнадзор уличил Google и Facebook в нарушении российского законодательства о выборах 08.09.2019, 17:430 В Белоруссии милиционеры поймали слона, уставшего от бумажной волокиты. ВИДЕО
08.09.2019, 17:190 Что делать при обнаружении пожара, рассказали жителям великолукского поселка Мелиораторов 08.09.2019, 16:530 «Джокер» получил «Золотого льва» 08.09.2019, 15:324 Явка на 15.00: Почти 12% избирателей проголосовали на довыборах в Псковскую гордуму по 13-му округу 08.09.2019, 15:151 Оригинальная 3D-модель Савкиной горки доступна интернет-пользователям
08.09.2019, 14:550 Французы перепутали гимн Албании с гимном Андорры и извинились за это перед Арменией 08.09.2019, 14:381 В Плюсском районе оперативно раскрыли кражу из дачного дома 08.09.2019, 14:213 Группу вандалов поймали в научном центре «Роскосмоса» 08.09.2019, 14:070 В Великих Луках задержан подозреваемый в ограблении несовершеннолетней
08.09.2019, 13:470 Более тысячи сотрудников МЧС дежурят на выборах в Псковской области 08.09.2019, 13:262 Анатолий Тиханов проголосовал на довыборах депутатов в Пскове 08.09.2019, 13:250 Депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова отмечает день рождения 08.09.2019, 13:150 Мужчина сгорел в Стругокрасненском районе из-за пристрастия к курению и алкоголю
08.09.2019, 13:043 Памфилова пригрозила «повесить» на «доску антипочета» всех, кто врет о проблемах на выборах 08.09.2019, 12:431 Автобусы будут ходить по измененной схеме в период проведения сельскохозяйственной ярмарки Псковского района 08.09.2019, 12:220 Явка на 12.00: Почти 32% избирателей проголосовали на выборах главы Усвятского района 08.09.2019, 12:180 Вера Емельянова проголосовала на участке в 12-й школе
08.09.2019, 12:070 В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал магазинного вора 08.09.2019, 11:522 Руководитель фракции «Единой России» в Псковской гордуме сделал выбор 8 сентября 08.09.2019, 11:510 Названы лечебные свойства водки 08.09.2019, 11:360 Александр Братчиков принял участие в голосовании на довыборах в Пскове
08.09.2019, 11:300 Михаил Ведерников поздравил псковских финансистов с профессиональным праздником 08.09.2019, 11:130 До +23 градусов обещают завтра в Псковской области 08.09.2019, 10:480 Первенство Псковской области по выездке и региональный марафон по гребле пройдут сегодня в Пскове 08.09.2019, 10:270 По состоянию на 10.00 явка на довыборы в Псковское областное Собрание составила 4,25%
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.