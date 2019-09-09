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Общество

В России вырастут детские пособия

09.09.2019 10:27|ПсковКомментариев: 0

Министерство труда провело предварительные расчеты сумм, на которые будут повышен размер ежемесячных детских пособий. Телеграмму с расчетами новых выплат Минтруд направил региональным властям, пишут «Известия».

С 2020 года будут повышены ежемесячные выплаты, положенные матери в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Документ был разработан после того, как в июне этого года президент России Владимир Путин заявил на «прямой линии», что размер детских пособий часто выглядит просто унизительным. Пособия будут пересмотрены, пообещал тогда президент. Тогда молодая женщина сообщила, что получает на ребенка всего 50 рублей в месяц. Глава государства отметил, что эти размер этих сумм не определялся правительством, так как эти выплаты являются «пережитком советских времен».

С идеей повысить пособия выступал в июне и премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, размер пособия на первого и второго ребенка не менялся 25 лет. В этой связи 50 рублей пособия «вызывают только недоумение».

Президент 3 августа подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для нуждающихся семей выплаты для детей, возраст которых не превышает трех лет.

В настоящее время пособие на первого ребенка получают семьи, в которых доход на всех членов семьи, разделенный на число членов этой семьи, меньше, чем полтора прожиточных минимума на взрослого человека.

Выплаты семьям положены до того момента, когда ребенку не исполнится полтора года. При наступлении возраста в 1,5 года теоретически женщина может отдать его в ясли и выйти на работу.

По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей. Это на 7% больше, чем сумма, выплачиваемая сейчас на ребенка до 1,5 лет - 11,2 тыс. рублей. Отдельного решения об индексации пособия чиновники не принимали — выплата равна сумме регионального прожиточного минимума для детей за 2 квартал предыдущего года. Предполагается, что в 2021 году выплаты увеличатся до 12,3 тыс. рублей, а в 2022 - до 12,6 тыс. рублей.

Как ранее подсчитывали эксперты, средний размер пособия на ребенка от 1,5 до 3 лет, которое будет выплачиваться нуждающимся семьям, составит 10 тыс. рублей.

Между тем на пособие при рождении ребенка и до достижения им возраста 1,5 лет могут в этом году претендовать семьи с уровнем дохода в 34 тыс. рублей в месяц и ниже.

При этом с 2020 года схема начислений изменится и пособия будут назначать тем семьям, чей ежемесячный доход составляет до 45 тыс. рублей в месяц.

Источник: Псковская Лента Новостей
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