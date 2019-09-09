Общество

В Соловьях прошло памятное мероприятие, приуроченное к Дню танкиста

В Соловьях прошло памятное мероприятие, приуроченное к Дню танкиста.

День танкиста - ежегодный профессиональный праздник всех членов танкового экипажа, а также специалистов, которые работают в сфере танкостроения, который в этом году отмечался 8 сентября.

В Псковском районе, по традиции, в канун празднования Дня танкиста, в Соловьях, на месте большого танкового сражения в июле 1941 года, прошла памятная акция. К монументу в честь исторического события приехали члены ветеранской организации во главе с ее председателем Николаем Александровым, помощник военного комиссара Псковской области по военно-патриотической работе Владимир Никишин, работники Центра развития творчества детей и молодежи Псковского района, юнармейцы Стремуткинской средней школы и почетный караул 104-го парашютно-десантного полка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района, выступающие на памятном митинге напомнили всем собравшимся о событиях страшного периода начала войны, о боях на Псковской земле, а также о необходимости сохранения исторической памяти, и, отдавая дань памяти погибшим на полях сражений, возложили цветы к монументу.

Напомним, что вечером 7 июля 1941 года на шоссе южнее Черехи развернулось танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовало не менее 200 машин. В районе Летово, между стоящими на трассе деревнями Соловьи и Стремутка, экипажи подбитых танков вступали друг с другом даже в рукопашный бой. Противнику был нанесен ощутимый урон: он потерял несколько десятков танков и бронемашин. Еще несколько машин было уничтожено в непосредственной близости от Пскова, возле реки Черёхи.