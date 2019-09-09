Общество

В Псковской области создана рабочая группа по реализации нацпроекта «Цифровая экономика»

В администрации Псковской области прошло первое заседание рабочей группы по реализации нацпроекта «Цифровая экономика». В нем приняли участие представители органов исполнительной власти, образовательных организаций региона, а также операторов связи, представленных в регионе.

Открыл заседание руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев. «Формат рабочей группы предполагает коллегиальные обсуждения актуальных вопросов, каждый сможет высказать свои идеи и замечания», - отметил Сергей Дмитриев, после чего передал слово руководителю управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денису Матвееву.

Во время заседания рабочей группы участники были ознакомлены с пятью региональными проектами, реализация которых запланирована к 2024 году. В рамках нацпроекта в Псковской области будут подготовлены кадры для выполнения задач цифровой экономики, развита информационная инфраструктура, проведены повышения квалификации по информационной безопасности, внедрены отечественные разработки в сфере цифровых технологий. Цифровая экономика также подразумевает введение новой формы государственного управления.

«Перед регионом в первую очередь стоит задача по обеспечению доступом к сети интернет всех социально-значимых объектов, а также мобильной связью тех населенных пунктов, где проживает менее 100 человек. У нас непростой регион по расположению населенных пунктов, но благодаря национальному проекту "Цифровая экономика" и нашим бизнес-партнерам у нас есть решения по развитию инфраструктуры в регионе. К 2021 году должны быть выполнены показатели по внедрению в организациях электронного документооборота, что является одним из основным показателей ускоряющем процесс взаимодействия власти и населения», — отметил Денис Матвеев.

Напомним, реализация нацпроекта «Цифровая экономика» в Псковской области началась с 2019 года. Первым мероприятием по реализации нацпроекта стал конкурс для обеспечения доступа к сети интернет более чем 600 социально значимых объектов на сумму около 400 млн рублей, который выиграла компания «Ростелеком».