Общество

Роскачество обнаружило в шоколадных шариках опасный ингредиент

Из 18 проверенных Роскачеством брендов готовых завтраков - шоколадных шариков - в продукции пяти обнаружен негативно влияющий на почки токсин, сообщила пресс-служба Роскачества.

Фото: РИА «Новости»

«В продукции пяти торговых марок эксперты впервые за всю историю исследований Роскачества зафиксировали токсин - охратоксин А. Речь идет о торговых марках “ВкусВилл”, “Дансония”, “Лента”, “О’кей”, Nesquik… Охратоксин А отличается нефротоксичностью - негативно влияет на почки, вызывая атрофию канальцев, интерстициальный фиброз и прочие заболевания, связанные с цитотоксическими и канцерогенными свойствами токсина», - говорится в сообщении.

По мнению экспертов, охратоксин А мог возникнуть из-за отсутствия проверки входного сырья на наличие микотоксинов. Из-за серьезных нарушений по безопасности Роскачество обнулило рейтинг товаров данных торговых марок.

При этом в исследованной продукции не обнаружены тяжелые металлы, пестициды, ГМО, трансизомеры, жирные кислоты, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, стафилококки и бактерии группы кишечной палочки. Эксперты Роскачества не зафиксировали в шоколадных шариках искусственных консервантов и красителей, а также превышения по содержанию акриламида.

По данным Роскачества, массовая доля сахарозы значительно превышала требования, установленные опережающим стандартом Роскачества, в продукции 15 торговых марок.

По массовой доле сахара данным требованиям соответствуют шоколадные шарики Globus, Schär и Mamori.

Сообщается также, что фактическая масса готовых завтраков SPAR оказалась меньше заявленной, кроме того на упаковке производитель указал название «хлопья кукурузные» вместо «шоколадные шарики». В готовых завтраках торговых марок «Хороший день» и «Маша и медведь» были выявлены несовпадения в энергетической ценности, массовой доли белка и жира.

Неверная массовая доля белка и жира указана в маркировке готовых завтраков «Маша и медведь», Mamori, «ВкусВилл», «Ого!», «О’кей», «Каждый день», «Хороший день», «Дансония», добавили в Роскачестве.

Наиболее качественными и безопасными эксперты признали шоколадные шарики торговых марок Globus и Schar.

В исследовании Роскачества участвовали шоколадные шарики 18 брендов стоимостью от 12 до 186 руб. за 100 гр. продукта. Они были проверены по 222 показателям качества и безопасности. Продукция 17 торговых марок произведена в России, один бренд - в Германии.