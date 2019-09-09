Общество

Росреестр предоставляет сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости

Кадастровая палата по Псковской области предлагает несколько способов получения из ЕГРН информации о кадастровой стоимости объекта недвижимости, сообщает Росреестр.

Так, на сайте Росреестра можно получить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Такая выписка предоставляется бесплатно в течение трех рабочих дней.

Собственники недвижимости могут узнать кадастровую стоимость принадлежащих им объектов в личном кабинете, который расположен на главной странице сайта Росреестра. Для авторизации в личном кабинете используется подтвержденная учетная запись пользователя на едином портале государственных услуг Российской Федерации.

Оперативно узнать информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно с помощью сервиса «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН». Получить ключ доступа к данному сервису, а также пополнить его баланс можно в личном кабинете Росреестра.

Кроме того, кадастровую стоимость можно посмотреть в режиме онлайн с помощью сервисов «Публичная кадастровая карта» и «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», которые доступны на главной странице сайта Росреестра.

Напоминаем, что Кадастровая палата обучает всех желающих работе с электронными сервисами Росреестра, занятия бесплатные.

Занятия проходят по адресу: город Псков, улица Рабочая, дом 11. Еженедельно вторник и четверг с 15:00 до 16:00. Необходима предварительная регистрация: телефон 649-301 (доб.2110), электронная почта - TimofeevaNA@60.kadastr.ru.