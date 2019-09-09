Общество

Кому предлагают самую высокую заработную плату в Псковской области в сентябре?

Аналитики HeadHunter Северо-Запад проанализировали более 1 787 вакансий, размещенных на hh.ru работодателями в Псковской области с 1 по 31 августа, составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе и узнали об изменениях, которые произошли на рынке труда за прошедший месяц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в hh.ru.

Динамика вакансий и резюме. Рынок вакансий в Псковской области в августе пополнился на 2% в сравнении с августовским показателем прошлого года. Год назад темпы прироста были выше: число предложений о работе, размещенных в августе 2018 года, по отношению к 2017 году увеличилось на 12%.

За минувший год выросла и соискательская активность. В августе текущего года работники из Псковской области открыли на 12% больше резюме, чем за аналогичный период 2018 года. Ощутим прирост резюме и за более короткий период времени: по сравнению с июлем 2019 года «рынок соискателей» увеличился на 4%.

Уровень конкуренции. Об уровне конкуренции в регионе можно судить по hh.индексу – показатель отражает соотношение активных резюме к открытым вакансиям. В среднем на одно вакантное место в августе в Псковской области претендовали три соискателя, то есть hh.индекс равнялся 3. В прошлом году показатель составлял 2,7. Однако многое традиционно зависит от отрасли компании, специализации работника и других важных факторов. Например, самая напряженная конкурентная обстановка сложилась в профобластях «Искусство, развлечения, масс-медиа» (9,5), «Государственная служба, некоммерческие организации» (8,5), «Начало карьеры, студенты» (8), «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия» (7,2). С другой стороны, самые дефицитные специалисты на рынке труда Псковской области сегодня сосредоточены в сферах «Консультирование», «Рабочий персонал», «Медицина, фармацевтика», «Домашний персонал», «Страхование», «Автомобильный бизнес», «Инсталляция, сервис», «Добыча сырья», «Строительство», «Недвижимость», «Производство», «Транспорт, логистика», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Банки, инвестиции, лизинг», в которых на одну вакансию приходится менее двух резюме.

Самые востребованные специалисты. В лидерах по спросу у работодателей представители сфер «Продажи» (27% от общего количества вакансий, открытых в августе текущего года), «Рабочий персонал» (23%), «Производство» (16%), «Транспорт, логистика» (11%), «Административный персонал» (9%). Еще по 8% рынка вакансий в регионе относится к специалистам из профобластей «Строительство, недвижимость» и «Начало карьеры, студенты», «Медицина, фармацевтика» - 7%, а на «Банки, инвестиции, лизинг» и «Информационные технологии, интернет, телеком» приходится 6%.

Средние предлагаемые заработные платы. Уровень средней предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru в Псковской области в августе составил 32 500 рублей.