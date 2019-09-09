Общество

Кружок технического творчества «Самоделкин» открылся в Палкино

В воскресенье, 8 сентября, в Палкино, в молодежном клубе ПРОМО «Равные возможности», открылся кружок технического творчества «Самоделкин» для младших школьников.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель кружка Теодор Плявинский, благодаря кружку ребята 1 - 4 классов смогут окунуться в увлекательный мир робототехники. «Родителям не нужно теперь везти детей в областной центр на занятия, ведь в поселке появилась такая прекрасная возможность с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов», - пояснил он.

И.о. начальника управления образования Палкинского района Ольга Потапова пожелала начинающим робототехникам равняться на своих старших товарищей из школьного кружка робототехники. Ребята из кружка робототехники для средних и старших классов, которые уже являются призерами и победителями региональных турниров, готовы с ними делиться опытом.

Председатель совета Псковской региональной общественной молодежной организации «Равные возможности» Любовь Березкина пожелала ребятам любознательности и творческих успехов.

Участие в открытии кружка принял победитель областного турнира по робототехнике Егор Орлов. Вместе с младшими ребятами он собрал и протестировал первого их общего робота.