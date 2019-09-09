Дом детства и юношества «Радуга» проводит донабор детей для обучения по программам допобразования

На довыборах в Псковскую гордуму лидирует Галина Неваленная, в Пушкиногорском районе — Александр Баранов

«Яблочницы» Пугачева и Василькова выбились в лидеры на выборах глав Новоржевского и Пустошкинского районов

Действующий глава побеждает на выборах в Бежаницком районе

«Яблочник» Николай Кузьмин опережает «единоросса» Галину Неваленную на довыборах в Псковскую гордуму

Экипажи боевых вертолетов провели пуск ракет и высадку десанта в Ленинградской и Псковской областях

Кандидат от «Яблока» Михаил Шауркин лидирует на выборах главы Дновского района

Экзитпол: На выборах в Псковское областное Собрание по 2-му округу лидирует «яблочник» Артур Гайдук

В Дновском районе зафиксирован факт незаконной агитации за кандидата от «Яблока»