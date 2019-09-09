Дом детства и юношества «Радуга» проводит донабор детей для обучения по программам допобразования

ГБОУДОПО «Дом детства и юношества «Радуга» - Региональный модельный центр дополнительного образования детей Псковской области проводит донабор детей и подростков в возрасте от 7 до 16 лет для обучения по программам дополнительного образования:
- «Авиамоделизм»; «Бумажное моделирование»; «Робототехника»; «Разработка программного обеспечения »; «Компьютерная графика и анимация».
«Студия эстрадного вокала «Ровесники»» «Хореографический ансамбль «Русские узоры»; «Вокал для дошкольников»; «Театрально-пластическая студия»; «Областная очно-заочная школа поэтов».
«Лесная школа»
подготовка к школе.
Тел. для справок и записи 29-81-51.