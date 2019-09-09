Общество

Бесплатные мастер-классы проведут псковские реконструкторы на историческом празднике «Воевода Шуйский»

Псковские ремесленники проведут ряд мастер-классов для гостей праздника «Воевода Шуйский», который пройдёт 28 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском Молодежном центре.

Клуб исторической реконструкции и фехтования «Плесков-град» подарит всем желающим возможность померить доспехи и сфотографироваться с оружием, а также потренироваться в фехтовании на мечах (тямбарах) под руководством профессиональных бойцов-реконструкторов.



Клуб «Орден» проведет мастер-класс по изготовлению обережных кукол и фехтованию. Помимо этого, будет организована допросная изба с палачом.

Псково-Изборский объединенный музей-заповедник организует площадку «Стрелецкая застава». Интерактив поможет окунуться в атмосферу древнего Пскова, покажет, как на Руси участвовали в боевом построении и несли службу. Гости праздника смогут подержать рукоять меча, копье и бердыш.

Клуб «Нормандия» проведет мастер-класс по изготовлению кольчужного полотна, а мастера из клуба «Усадьба» продемонстрируют процессы изготовления нити и тканых шерстяных поясов. Помимо этого, будет показана техника древнерусского письма и игры, популярные у жителей раннесредневекового Пскова. Все это гости праздника смогут попробовать выполнить своими руками.

Напомним, исторический праздник посвящен героической обороне Пскова от войск Стефана Батория. Праздник «Воевода Шуйский» начнется в 12.00 с заупокойной литии в храме Рождества и Покрова Богородицы от Пролома (ул. Свердлова, 1), далее мероприятие продолжится на набережной реки Великой у Покровской башни.