Общество

Жителей Псковского района призывают к участию в проекте «Солдаты Победы»

В настоящее время по инициативе администрации Псковской области проводится работа по реализации проекта «Солдаты Победы». Его целью является увековечивание памяти об участниках Великой Отечественной войны. В рамках данного проекта ведется работа над муниципальным томом «Солдаты Победы», который включит в себя информацию о тех участниках Великой Отечественной войны, которые проживали на территории Псковского района и ушли из жизни в послевоенный период, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе районной администрации.

Рабочая группа по созданию муниципального тома «Солдаты Победы» под руководством заместителя главы администрации Псковского района Геннадия Ранцева обращается к населению Псковского района с просьбой оказать помощь в сборе информации о своих родственниках, попадающих в данную категорию: «Если ваши родные и близкие, знакомые были участниками войны, сообщите нам о них. Очень важно, чтобы информация была подтверждена документами и фотографиями».

Информацию направлять по адресу: Псков, ул. Школьная, д. 26, каб. 49, 51, Оксана Михайлова.

Электронный адрес: soldatypobedypskov.r@yandex.ru, org509@pskovedu.ru.

Информация по телефону: 8(8112) 75-29-38, 8-951-759-28-70, 8-911-354-21-69.