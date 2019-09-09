Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Счастье начинается здесь
Учи язык
Дом от А до Я
и снова БАЛовство
Кооперация производства и науки
Обувь для осенней непогоды
все о текстильном ПЭТ
Телефон прямого эфира 56-73-72
Дойная корова или опора?
Как жить комфортнее
Кому нужен «Подросток»?
Осенний марафон 2 - 30 сентября
Отопление за прибор учета
 
 
 
ещё Общество 09.09.2019 08:430 В Гидрометцентре рассказали, сколько еще простоит июльское тепло 09.09.2019 14:260 Причины и последствия ликвидации СНТ в Псковской области станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 09.09.2019 14:100 В России задумались о введении наказания за ложный вызов скорой помощи 09.09.2019 13:270 Псковская налоговая: Более 14,5 тысяч онлайн-касс зарегистрировано в регионе 09.09.2019 13:190 Бесплатные мастер-классы проведут псковские реконструкторы на историческом празднике «Воевода Шуйский» 09.09.2019 12:370 Дом детства и юношества «Радуга» проводит донабор детей для обучения по программам допобразования
 
 
 
Самое популярное 09.09.2019 06:4625 По три района получили «единороссы» и «яблочники» на выборах глав муниципалитетов в Псковской области 09.09.2019 08:430 В Гидрометцентре рассказали, сколько еще простоит июльское тепло 06.09.2019 10:052 Сотрудник псковского центра «Подросток» погиб, выполняя ремонтные работы 07.09.2019 13:442 Квартира горит на Коммунальной 09.09.2019 06:105 В Псковском областном Собрании появился второй депутат от «Яблока»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В России задумались о введении наказания за ложный вызов скорой помощи

09.09.2019 14:10|ПсковКомментариев: 0

Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья обсуждает введение ответственности за ложный вызов скорой помощи. Об этом сообщил член комитета Юрий Кобзев, возглавляющий экспертно-консультативный совет по вопросам совершенствования законодательства в сфере оказания скорой медпомощи, передает ТАСС.

Отмечается, что нарушители должны будут выплатить компенсацию соответствующих расходов страховым компаниям, так как скорую помощь оказывают в экстренных случаях.

«Если пациент вызывает бригаду скорой просто так, то с ним надо проводить разъяснительную работу, но если он не понимает, то мы хотим, чтобы страховая компания, являясь посредником между пациентом и защищая его интересы, в то же время создавала систему ответственности пациентов за свое здоровье», - сказал Кобзев. Он отметил, что страховые компании «не со всем согласны».

Кобзев подчеркнул, что вызов скорой помощи не будет платным, речь идет лишь об ответственности за ложные вызовы. По его словам, в России до 50 процентов вызовов скорой не являются неотложными или экстренными, а в некоторых странах за вызов неотложки надо платить — например, в Израиле это стоит 100 шекелей. Однако он не смог сказать, когда предложение будет внедрено в российское законодательство.

«В итоге государство потратило деньги (на ложный вызов – ред.), ведь у нас только для граждан бесплатная медицинская помощь, за нее всегда кто-то платит, а пациент не несет никакой ответственности», - объяснил Кобзев. Он напомнил, что в КоАП есть ответственность за ложный вызов пожарных, полиции или скорой, но в случае с медпомощью норма не работает, потому что «ни один мировой судья не возьмется разбирать, был вызов ложным или нет».

16 июля Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов, призванных ужесточить санкции за создание помех для работы медиков, включая отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах. За воспрепятствование «в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника», ставшее причиной тяжкого вреда здоровью пациента, грозит лишение свободы на срок до двух лет. В случае смерти человека возможный тюремный срок увеличивается до четырех лет. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью или угроза убийством медработнику повлекут пятилетнее заключение.

Теги: #скорая помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Главной технологией на выборах-2019 стало массовое снятие по суду оппозиционных кандидатов. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 1544 человека
09.09.2019, 14:300 «ВДВ-Купол» занял 2 место на чемпионате Вооруженных Сил России по футболу 09.09.2019, 14:260 Причины и последствия ликвидации СНТ в Псковской области станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 09.09.2019, 14:190 Пскович завоевал золото на чемпионате России по легкой атлетике 09.09.2019, 14:100 В России задумались о введении наказания за ложный вызов скорой помощи
09.09.2019, 14:000 Сергей Ковальчук: Голос каждого избирателя очень важен и может оказаться решающим 09.09.2019, 13:420 До 2 лет тюрьмы может получить великолучанка за ложный донос о грабеже 09.09.2019, 13:372 Директор псковского социального учреждения похитил у пенсионера более 320 тыс. рублей 09.09.2019, 13:270 Псковская налоговая: Более 14,5 тысяч онлайн-касс зарегистрировано в регионе
09.09.2019, 13:190 Бесплатные мастер-классы проведут псковские реконструкторы на историческом празднике «Воевода Шуйский» 09.09.2019, 13:180 Сергей Ковальчук: Все 33 мандата в Псковской области замещены 09.09.2019, 13:070 Великолучанка осуждена за убийство мужа, злоупотреблявшего алкоголем и избивавшего ее 09.09.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
09.09.2019, 12:560 Материальный ущерб за ДТП в размере 60 тыс. рублей возместил великолучанин 09.09.2019, 12:481 Лев Шлосберг: Мы почувствовали, что выборы возвращаются 09.09.2019, 12:370 Управление Минюста РФ по Псковской области информирует о возможных случаях телефонного мошенничества 09.09.2019, 12:370 Дом детства и юношества «Радуга» проводит донабор детей для обучения по программам допобразования
09.09.2019, 12:290 Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов на трассе Петербург - Псков 09.09.2019, 12:260 Снижение ключевой ставки укрепило рубль 09.09.2019, 12:160 Пьяный острович во время дебоша в местном магазине разбил бутылки с алкоголем на сумму более 18 тыс. рублей 09.09.2019, 12:110 Кому предлагают самую высокую заработную плату в Псковской области в сентябре?
09.09.2019, 12:060 Актер Максим Аверин посетил Псковскую область 09.09.2019, 12:000 «Псков-Лада» дарит бензин всем иногородним покупателям 09.09.2019, 11:530 Нетрезвые водители задержаны полицией в Пскове и Печорском районе 09.09.2019, 11:420 ВТБ-Онлайн запустил накопительный счет «Копилка»
09.09.2019, 11:335 Иван Штылин: Я не смог оправдать доверие пустошан, которые меня поддерживали 09.09.2019, 11:300 В Себеже мужчина и женщина присвоили сумку, забытую у магазина 09.09.2019, 11:300 Спектакль «Макбет» будет показан на псковской сцене в рамках Молодежной программы Театральной олимпиады 09.09.2019, 11:264 Александр Котов: Важно не столько одержать победу, сколько в последующем оправдать высокое доверие избирателей
09.09.2019, 11:130 В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты 09.09.2019, 11:020 Псковский Росреестр: «Дачная амнистия» продлена, но срок ее действия ограничен 09.09.2019, 11:020 Кружок технического творчества «Самоделкин» открылся в Палкино 09.09.2019, 10:490 В Соловьях прошло памятное мероприятие, приуроченное к Дню танкиста
09.09.2019, 10:420 Роскачество обнаружило в шоколадных шариках опасный ингредиент 09.09.2019, 10:415 В Псковской области создана рабочая группа по реализации нацпроекта «Цифровая экономика» 09.09.2019, 10:270 В России вырастут детские пособия 09.09.2019, 10:250 В Середке из-за поджога горел «Ниссан»
09.09.2019, 10:231 По требованию прокуратуры на дедовичский «Водоканал» возложена обязанность по устранению нарушений водоохранного законодательства 09.09.2019, 10:180 «Постскриптум»: Итоги выборов с «яблочным» вкусом и ситуация с «Подростком» 09.09.2019, 10:160 Мотоциклист получил травмы после ДТП в Новосокольническом районе 09.09.2019, 10:140 Солнечные лучи и банка с жидкостью стали причиной пожара в квартире на Коммунальной
09.09.2019, 10:134 Всеволод Козловский объявил о намерении покинуть фракцию «Единая Россия» в Псковском областном Собрании 09.09.2019, 10:080 Жителя Печорского района будут судить за разбойное нападение на продавцов магазина 09.09.2019, 10:020 Женщину сбили на улице Советской Армии в Пскове 09.09.2019, 09:520 Поджог стал причиной пожара в жилом доме в Великих Луках
09.09.2019, 09:472 У нас теперь не помойка, а контейнерная площадка - пскович об изменении в своем дворе 09.09.2019, 09:370 Труп мужчины обнаружен при пожаре в гдовской деревне Радоселье 09.09.2019, 09:014 Все врио и действующие главы регионов, участвующие в выборах, побеждают по итогам единого дня голосования 09.09.2019, 08:580 Жители Великобритании обнаружили странное существо
09.09.2019, 08:430 В Гидрометцентре рассказали, сколько еще простоит июльское тепло 09.09.2019, 08:250 Актер Ричард Грант рассказал о трудной роли за бутылку водки 09.09.2019, 08:200 Эксперты прокомментировали возможное возвращение пива на стадионы 09.09.2019, 06:4626 По три района получили «единороссы» и «яблочники» на выборах глав муниципалитетов в Псковской области
09.09.2019, 06:105 В Псковском областном Собрании появился второй депутат от «Яблока» 09.09.2019, 01:460 Кандидаты от оппозиции вышли в лидеры в 19 из 45 округов на выборах в Мосгордуму 09.09.2019, 01:382 «Единороссы» побеждают на выборах глав в четырех районах Псковской области, «яблочники» - в двух 08.09.2019, 23:336 Турчак: Избирательная кампания еще раз показала, что самое главное – слушать и слышать людей
08.09.2019, 23:0124 «Единоросс» Галина Неваленная победила на довыборах в Псковскую гордуму по 13-му округу 08.09.2019, 23:011 И стансы Пушкина, и хруст скобарской булки... 08.09.2019, 22:551 Волонтерам легче устраиваться на работу 08.09.2019, 22:510 Система выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты и губернаторы окончательно себя дискредитировала - омбудсмен Петербурга
08.09.2019, 22:462 Дрифт у Фьорда: Псков на три дня стал столицей мировой мотоджимханы 08.09.2019, 22:442 Медведев: «Единая Россия» сохраняет лидирующие позиции 08.09.2019, 22:280 На довыборах в Великолукское райсобрание лидирует единоросс Галина Меркулова 08.09.2019, 22:280 Кандидат-единоросс Сергей Мезенцев вырвался вперед на выборах главы Новоржевского района
08.09.2019, 22:200 Эксперты выяснили среднюю зарплату главного конструктора в Пскове 08.09.2019, 22:180 Михаил Шауркин в два раза опережает на выборах главы Дновского района Татьяну Пахомову 08.09.2019, 22:170 В Великих Луках 12 сентября пройдет крестный ход 08.09.2019, 22:150 Кандидат-единоросс побеждает на довыборах депутата в Собрание городского поселения «Сосновый Бор»
08.09.2019, 22:020 На выборах главы Пушкиногорского района единоросс Александр Баранов получил почти 54% голосов 08.09.2019, 22:000 Кандидат от «Единой России» Дмитрий Петров лидирует на выборах главы Усвятского района - 93,83% 08.09.2019, 21:520 На довыборах в Псковское облсобрание «яблочник» Артур Гайдук набирает 38,87%, единоросс Игорь Максимов - 32,02% 08.09.2019, 21:505 «Яблочник» Николай Кузьмин опережает «единоросса» Галину Неваленную на довыборах в Псковскую гордуму
08.09.2019, 21:420 Действующий глава побеждает на выборах в Бежаницком районе 08.09.2019, 21:380 «Яблочницы» Пугачева и Василькова выбились в лидеры на выборах глав Новоржевского и Пустошкинского районов 08.09.2019, 21:190 На довыборах в Псковскую гордуму лидирует Галина Неваленная, в Пушкиногорском районе — Александр Баранов 08.09.2019, 21:110 Экипажи боевых вертолетов провели пуск ракет и высадку десанта в Ленинградской и Псковской областях
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.