Общество

Причины и последствия ликвидации СНТ в Псковской области станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

Во вторник, 10 сентября, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная деятельности псковских садоводческих некоммерческих товариществ в условиях нового профильного федерального закона.

С 1 января 2019 года вступил в силу закон № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», определивший судьбу 60 миллионов дачников по всей стране. Документ разложил по полочкам, что отныне можно садоводу и чего нельзя огороднику. Изменились и требования к организации жизни в садоводческих товариществах (СНТ).

При этом закон еще до вступления в силу вызвал массу нареканий от тех, кто не понаслышке знает, что такое свой сад и огород. Садоводы предупреждали, что его принятие может привести к непоправимым последствиям, вплоть до ликвидации некоторых СНТ. Но их голос так и не был услышан.

С новым «дачным» законом мы живем уже больше восьми месяцев. Подтвердились ли опасения садоводов и огородников? Связана ли с этой законодательной новацией волна ликвидаций СНТ в Псковском районе?

Что может остановить кризис в сфере коллективного садоводства, могут ли дачники рассчитывать на господдержку, что будет с СНТ через 10-15 лет, какие новшества принесла «дачная амнистия» и зачем создается Союз СНТ Псковской области?

На эти и другие вопросы мы попросим ответить наших спикеров:

• директора АНО «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства» Анну Владимировну Войченко

• и.о. председателя ПРОО «Комиссия по садоводствам» Ирину Владимировну Зайцеву

• руководителя инициативной группы Союза садоводств Псковской области Марину Павловну Матвееву

Дата проведения: 10 сентября. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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