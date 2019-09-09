Общество

ВЦИОМ: Большинство россиян предпочитают копить, а не тратить

Большинство россиян (66%) считает, что сейчас лучше копить и меньше тратить. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного экспертами ВЦИОМ, пишет «Деловой Петербург»

Согласно исследованию, почти четверть россиян (23%) придерживается мнения, что лучше побыстрее потратить сбережения. При этом 55% считают, что сейчас неподходящее время для крупных покупок, 28% с ними не согласны.

Свободные деньги нужно хранить в банке, считают 47% участников опроса. Треть россиян (32%), напротив, предполагают, что деньги из банков сейчас нужно забрать - данный показатель стабилен с февраля 2019 года.

В рублях свои сбережения хранят большинство россиян (63%), 5% - в долларах, 3% - в евро, еще 2% - в другой валюте. Доля россиян, заявивших об отсутствии сбережений, составила 33% от всех опрошенных. За курсом доллара следит 54% россиян, на постоянной основе это делает каждый седьмой (14%).