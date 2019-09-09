Общество

Врач рассказала, как снизить риск возникновения ЛОР-заболеваний осенью

Осенью традиционно возрастает риск развития ЛОР-заболеваний - патологий носа, горла и уха. Чтобы снизить вероятность такого развития событий, необходимо делать профилактические промывания пазух и закаляться, сказала отоларинголог Ксения Пархоменко сообщает «Парламентская газета».

Она отметила, что на конец сентября, как правило, приходится пик вирусных заболеваний - в это время дети идут в школы и детские сады, из-за чего контакт с больными учащается. Кроме того, болезнь может развиться и у родителей. Поэтому в осенний период высок риск развития в том числе ринита, синусита, ангины и отита.

«Перепад температур также влияет на рост риска заражения», - пояснила врач.

По ее словам, снизить частоту заболеваний помогут процедуры закаливания. «Для слизистой оболочки носа можно, к примеру, пользоваться физиологическим раствором разных температур», - отметила Пархоменко.

Так, на начальной стадии пациенту следует промывать нос тёплым раствором дважды в день, постепенно понижая температуру смеси. Здоровому человеку можно съесть мороженого - такой способ тоже считается методом закаливания.

«А вот холодные напитки надо пить в меру - человек, как правило, не до конца может оценить своё состояние, а после того, как он выпьет сильно холодный напиток, могут возникнуть риски», - рассказала эксперт.

Также она развеяла миф о вреде холодного воздуха кондиционера: передвижение воздуха не повлияет на здоровый организм, однако многое зависит от чистоты самого устройства для поддержания оптимальных климатических условий, регулярности проведения чисток и микрофлоры кондиционера.