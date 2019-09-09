Общество

В России утвердили новые требования к контролю качества медицинской деятельности

Минздрав РФ утвердил новые требования к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, сообщила в понедельник пресс-служба Росздравнадзора.

Документом определяется контроль за соблюдением прав жителей России в сфере здравоохранения, порядком оказания медпомощи, проведением медэкспертиз, медосмотров и других мероприятий. Кроме того, предполагается тщательный мониторинг наличия лекарств и медизделий в учреждениях.

«Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности - это базовый уровень самоконтроля. От эффективности его организации и проведения зависит своевременность предупреждения, выявления и предотвращения рисков, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, и минимизации последствий их наступления в медицинских организациях. Поэтому введение в действие требований будет является инструментом для принятия мер по повышению качества и безопасности медицинской деятельности в медорганизации и достижения целевых показателей, установленных указом <...> "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», - цитирует пресс-служба главу Росздравнадзора Михаила Мурашко.

Основными задачами внутреннего контроля являются повышение качества медпомощи, улучшение системы по выявлению и предотвращению рисков для жизни и здоровья жителей страны, а также минимизации их последствий. Исполнение требований будет оцениваться с помощью плановых и внеплановых проверок, по результатам которых формируется сводный отчет.

«Требования, изложенные в приказе, основаны на опыте внедрения предложений (практических рекомендаций) по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях, разработанных Национальным институтом качества Росздравнадзора. Пилотный проект по внедрению практических рекомендаций Росздравнадзора начался в 2016 году. В настоящее время он реализуется в более 140 медицинских организациях различного уровня и формы собственности в 29 субъектах РФ. Применение рекомендаций позволило медучреждениям достичь видимых результатов по улучшению качества и безопасности медицинской деятельности», - отметили в пресс-службе.