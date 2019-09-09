Общество

В ПАО «ОГК-2» прошло совещание по развитию социального партнерства

В Москве состоялось рабочее совещание по вопросам развития социального партнерства в ПАО «ОГК-2». Под председательством управляющего директора Общества Артема Семиколенова в заседании приняли участие руководство Совета представителей первичных профсоюзных организаций электростанций Компании, филиала Рязанская ГРЭС и члены Комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений Общества.

Стороны обсудили текущие вопросы, а также разработали новую стратегию по активизации совместной работы профсоюза и менеджмента в решении производственных задач, культурно-массовой работе и развитии молодежной политики.

«Практически год назад в ПАО «ОГК-2» на новый срок был продлен Коллективный договор. За этот период совместно с профсоюзными лидерами мы реализовали ряд значимых мероприятий: создан Совет Молодежи, успешно проведена юбилейная летняя Спартакиада, состоялось совещание директоров станций с председателями первичных профсоюзных организаций на тему усиления социальной политики. Кроме того, прошли конкурсы профессионального мастерства, туристические слеты, форумы, интеллектуальные игры, – рассказал Артем Семиколенов. – Мы регулярно встречаемся и обсуждаем текущие вопросы с председателем Совета представителей профсоюза Общества, что продуктивно сказывается в работе. Немаловажно, что за это время среди наших сотрудников увеличилось число членов Всероссийского Электропрофсоюза. Конечно же, есть и определенные сложности, которые мы в тандеме с профсоюзом обязательно преодолеем, продолжив действия в заданном векторе».