Общество

В Острове почтили память подпольщиков, погибших во время войны

9 сентября в Островском районе прошел День памяти, посвященный 76-й годовщине гибели группы островских подпольщиков недалеко от деревни Тишино. Ровно 60 лет прошло со дня их перезахоронения на Мироносицком кладбище города Острова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Островская молодежь провела огромную исследовательскую и поисковую работу, до этого на протяжении шестнадцати лет место гибели юных подпольщиков оставалось неизвестным. По сложившейся традиции, представители детских и молодежных общественных организаций и объединений города в этот день, 9 сентября, совершили марш-поход к месту гибели подпольщиков в Тишинском лесу. День памяти островских подпольщиков начался с митинга у обелиска.

«9 сентября для островичей — памятный и скорбный день. В этот день в 1943 году подпольщики были расстреляны фашистскими оккупантами в Тишинском лесу. Эти юноши и девушки после трагической смерти своего руководителя, Клавы Назаровой, не склонили головы, они продолжили борьбу с лютым врагом. К сожалению, их судьба также оказалась трагической. После ареста они не упали на колени, не попросили пощады, они мужественно приняли смерть. Память о подвиге подпольщиков должна жить в веках, передаваться из поколения в поколение» — сказала заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова.

Рассказав о деятельности подпольной организации, она акцентировала внимание и на ориентирах сегодняшней молодежи. Призвала учащихся образовательных учреждений и военнослужащих чтить память о героях, передавать ее последующим поколениям.

В митинге участвовали не только представители молодежных объединений, ведущих большую военно-патриотическую деятельность, но и люди, занимающиеся патриотическим воспитанием молодежи. Среди них и ветеран педагогического труда, редактор районной Книги Памяти Любовь Рубенис. «Память — это великий человеческий дар, который помогает нам понять, какой ценой завоеван мир. И эта память ежегодно приводит нас на это священное место», - отметила выступающая.

Участники митинга Минутой молчания почтили память расстрелянных в Тишинском лесу подпольщиков и возложили цветы.

Напомним, члены подпольной организации города Людмила Острова, Олег Серебренников, Александр Митрофанов, Лев Судаков, Зоя Круглова погибли 76 лет назад. В конце августа 1943 года гитлеровцы напали на след подпольщиков. После трех недель пыток, ничего не добившись от арестованных, 9 сентября 1943 года фашисты тайно вывезли юных патриотов в Тишинский лес и расстреляли. Место расстрела сравняли с землёй. После 16 лет активного поиска, осенью 1959 года удалось отыскать место расстрела юных героев. После чего 11 сентября 1959 года, то есть 60 лет назад, состоялось перезахоронение останков подпольщиков на кладбище Жен Мироносиц.

10 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, расстрелянные подпольщики были награждены орденами Великой Отечественной войны I степени.