В Псковской области пресекли три попытки незаконного перемещения сигарет через границу

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли три попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации табачной продукции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
Сразу два случая произошли в железнодорожных пунктах пропуска «Себеж» и «Пыталово». При оформлении грузовых составов, следовавших на выезд из России в сопредельное государство, пограничники выявили признаки несанкционированного проникновения в два опломбированных бункерных вагона.
В результате проведенного совместно со специалистами контрольных служб досмотра, сотрудники управления извлекли из сыпучего груза посторонние вложения в виде коробок с табачной продукцией, завернутых в полиэтилен черного цвета.
Еще один инцидент произошел в автомобильном пункте пропуска «Убылинка», где в ходе осмотра грузового автомобиля «Даф», следующего на выезд из России, стражи границы выявили табачные изделия, укрытые в технологических полостях приборной панели, а также под обшивкой салона автомобиля.
В общей сложности пограничники извлекли около 9 тысяч пачек сигарет с акцизными марками иностранного государства. По предварительной оценке общая стоимость выявленных партий составила порядка 500 тысяч рублей.
Табачная продукция изъята и передана в таможню для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующих решений.