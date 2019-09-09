Общество

Стартовал всероссийский конкурс, направленный на просвещение молодежи в сфере прав человека

В России стартовал конкурс для школьников и студентов, направленный на просвещение молодёжи в сфере прав человека через съёмку видеороликов. Организатором выступил Санкт-Петербургский Институт права имени Принца П.Г. Ольденбургского совместно с институтом кино и телевидения. Конкурс пройдет в 83-х регионах России, сообщили Псковской Ленте Новостей в оргкомитете конкурса «Права человека нашими глазами».

Желающие принять участие в конкурсе могут представить свою работу в одной из номинаций:

Ролик социальной рекламы, который раскрывает конкретное право и побуждает зрителя к соблюдению и уважению прав человека.

Видео-опрос о ситуации с правами человека в регионе, а также осведомлённости жителей региона на эту тему.

Прием работ продлится до 15 октября. Подведение итогов конкурса будет приурочено ко Дню Конституции. Имена победителей организаторы озвучат в начале декабря 2019 года.

«Для победителей будет организован мастер-класс на базе Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения», - сообщают организаторы.

В июле во время ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека РФ в Совете Федерации Татьяна Москалькова подчеркнула важность просвещения о правах человека: «Мы работаем над комплексной программой «Права человека» и будем настаивать на введении специального образовательного модуля в школах». Она отметила, что люди не знают своих прав и куда обращаться за их защитой, поэтому обращаются к омбудсменам, когда помочь уже не представляется возможным.

Увидеть работы победителей и призеров, а также подать заявку на участие в конкурсе можно в группе Вконтакте. Вопросы, связанные с проведением конкурса «Права человека нашими глазами», направлять на почту оргкомитета.