Общество

В России разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта

Вице-премьер России Максим Акимов рассказал, что в рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции можно будет предъявить мобильное приложение вместо бумажного паспорта, сообщает газета «Известия».

Приложение смогут скачать пользователи iOS, Android и российской «Авроры». «Оно будет на российской криптографии. В целом работать это будет примерно так, как работает сейчас оплата товаров и услуг с помощью NFC», — уточнил Акимов. Власти пообещали запустить пилотный проект электронного паспорта в Москве в первой половине 2020 года. Дизайн мобильного приложения для документа выберут народным голосованием.

17 июля Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России. Чиновник заявил, что новый документ обеспечит гораздо более высокий уровень безопасности, а его подделка будет стоить намного дороже, чем в сфере оборота бумажных паспортов. Согласно опросу ВЦИОМ, 59% россиян не готовы оформлять электронные паспорта из-за их ненадёжности, а также опасения возможных сбоев в системе и базе данных.