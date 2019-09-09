Общество

ТЦ «Максимус» готовит большие открытия

Уже в сентябре ТЦ «Максимус» порадует яркими открытиями новых магазинов. После закрытия продуктового супермаркета «Пчелка», многие задавались вопросом — «А что будет вместо»? Настало время приоткрыть завесу тайны.

Уже работает магазин канцелярских товаров «КанцПарк». В ближайшее время готовятся к открытию магазин сети «Подружка» и магазин продуктового ритейлера «Пятерочка».

Ожидается, что продуктовый магазин будет в формате «Гипер» с расширенным ассортиментным перечнем в новом дизайне, в соответствии с новым бренд-буком ритейлера. Одной из отличительных особенностей магазина станут тележки с зарядным устройством для мобильных телефонов. Другими словами, это будет самый большой, образцово-показательный, магазин ритейлера в нашем регионе.

Также, готовится к открытию аптека сети «Калина Фарм».

О времени и дате открытие администрация торгового центра сообщит дополнительно.