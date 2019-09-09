Общество

Известная российская поп-группа выступит на празднике в Дедовичах

15 сентября в Дедовичском районном центре досуга пройдет яркий праздник, организованный «Дедовичской лесной компанией» и лесозаводом «Судома» при поддержке администрации района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, открытие праздника состоится в 17.00, а затем пройдет награждение лучших работников лесной промышленности района. Им вручат почетные грамоты, поздравят с профессиональным праздником и поблагодарят за их нелегкий труд. После собравшиеся смогут принять участие в интерактивной викторине. Победители получат ценный приз. Для детей будет организована развлекательная зона с аттракционами и сладкими угощениями.

В 18.00 начнется концерт группы «Пропаганда». Их хиты известны каждому. Без таких популярных композиций, как «Мелом» и «Дождь по крышам» не обходилась ни одна дискотека в стране. Эти песни неделями возглавляли музыкальные хит-парады.

День лесного работника в Дедовичском районном центре завершится дискотекой. На семейный праздник приглашаются все жители района.

Вход свободный.

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