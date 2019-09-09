Общество

75 творческих коллективов и 34 куратора волонтерского движения будут включены в «Книгу добрых дел Псковской Ганзы-2019»

75 творческих коллективов и 34 куратора волонтерского движения решено включить в «Книгу добрых дел Псковской Ганзы-2019». Этот список был утверждён 9 сентября в Пскове на втором заседании Общественного Совета по включению имен заслуженных людей и наименований организаций в «Книгу добрых дел Псковской Ганзы-2019», под председательством депутата Псковской городской Думы Эдуарда Белова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, кандидатов для включения в Книгу озвучила секретарь общественного совета издания Татьяна Пустошкина. Она сообщила, что в книгу будут вписаны те имена и коллективы, которые активно принимали участие в 39-х Международных ганзейских дней Нового времени, за яркие и незабываемые выступления на концертных площадках праздника, высокое исполнительское мастерство, популяризацию Ганзейского движения, а также вклад в формирование культуры добровольчества в Пскове.

Кроме того, на совещании был поднят вопрос о рассмотрении даты издательства «Книги добрых дел Псковской Ганзы-2019». И.п Главы Пскова Елена Полонская предложила издать книгу к 40-м Ганзейским дням, которые пройдут в Брилоне. Данную идею поддержали все члены Общественного Совета.

Отметим, гражданам и организациям, чьи имена вписаны в «Книгу добрых дел Псковской Ганзы-2019», вручат свидетельства.

«Книга добрых дел Псковской Ганзы-2019» - это издание, которое создано в рамках организации Ганзейских дней Нового времени в июне с целью увековечения имен граждан, коллективов учреждений, организаций всех форм собственности, общественных объединений, индивидуальных предпринимателей, внесших значительный вклад при подготовке и проведении в городе Пскове 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. За основу взята книга добрых дел, которую создавали к 1100-летию Пскова. Тогда в нее вносили имена всех, кто брал на себя обязательства по ремонту зданий и дорог, благоустройству улиц и парков, устанавливал памятники.

На 13-й сессии Псковской городской Думы 18 июля 2018 года утверждены положение о книге, состав Общественного совета, который будет определять, кого вносить в книгу, а также эскиз свидетельства о внесении.