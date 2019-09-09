Общество

Количество поддельных купюр в СЗФО во II квартале снизилось на 12%

Количество поддельных купюр в Северо-Западном федеральном округе снизилось во II квартале текущего года на 12% по сравнению с апрелем-июнем 2018 года. Данные приводит пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России, пишет «Деловой Петербург».

Всего за этот период было обнаружено и выведено из обращения 1175 поддельных банкнот, что составляет 13% от всех подделок. По-прежнему большинство фальшивок — это крупные купюры: 72% поддельных банкнот номиналом 5 тысяч, а 21% — 1 тысяча. Доля купюр номиналом 2 тысячи незначительна — 4,5%.

«Подделок становится меньше, но риск получить такую банкноту остается», — прокомментировал заместитель начальника Северо-Западного ГУ Банка России Павел Шаптала. Он напомнил, что необходимо обращать внимание на такие защитные признаки, как цветопеременные элементы, скрытое изображение символа рубля или защитная нить.

«В большинстве случаев мошенники изготавливают их самым простым и дешевым способом — печатают на принтере, однако стараются подделать наиболее проверяемые признаки, поэтому подозрительную банкноту стоит проверить как минимум по трем-четырем признакам», — добавил Шаптала.

Эксперт также сообщил, что риск получить поддельную банкноту в банкомате исключен, поскольку устройства проверяют купюры минимум по четырем признакам. «Если банкнота все же вызывает сомнение, ее можно сдать на бесплатную экспертизу в любой банк, возможно, деньги подлинные, просто повреждены, тогда ваш бюджет не пострадает», — уточнил Павел Шаптала.

В ЦБ также напомнили о мобильном приложении «Банкноты Банка России», которое определяет подлинность банкнот с помощью камеры смартфона.