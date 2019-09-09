Общество

Консультационная служба для родителей открылась в Псковской области

В Псковской области начала работу консультационная служба по оказанию бесплатной помощи для родителей. За помощью могут обратиться законные представители детей, а также граждане, желающие принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили Псковской Ленте новостей в пресс-службе региональной администрации.

Консультанты службы готовы ответить на любые вопросы, связанные с воспитанием и обучением. Например, если родителям нужна справочная информация о развитии ребенка, возникли трудности в общении с ним, были нарушены права в сфере образования, возникли вопросы по опекунству или смене формы обучения.

Для доступности консультационных услуг в каждом районе области работают не менее двух специалистов. Всего в службе трудятся 95 консультантов — социальные педагоги, психологи, логопеды, учителя, воспитатели. Родители могут самостоятельно выбрать специалиста из списка, который доступен на сайте проекта. В режиме онлайн родители могут записаться на консультацию, ознакомиться с документами службы и другой информацией.

Есть два способа получения консультации. Псковичи могут обратиться в консультационные центры, расположенные в образовательных организациях региона, а также связаться со специалистом по телефону. Некоторые категории родителей необходимую помощь могут получить на дому.

Напомним, что Консультационная служба Псковской области работает в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».

Получить дополнительную информацию о службе можно на сайте проекта, в социальных сетях или по телефону: 8(8112) 29-03-80.