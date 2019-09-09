Общество

Российская блогерша Поля из деревки посетила Псков

Известная российская блогерша Поля из деревки посетила Псков. Об этом она сообщает на странице в Инстаграм.

Девушка вместе с известным псковским фотографом Дмитрием Марковым прогулялась по городу, а также встретилась с детьми-сиротами из Яммского дома-интерната.

Отметим, девушка регулярно выкладывает занятные посты в соцсети, но сама тщательно скрывает какие-либо данные о себе. Так, до сих пор неизвестна настоящая фамилия блогерши. Можно сказать только то, что зовут ее Полина. Известно и где живет блогерша. Прежде она обитала в Нижнем Новгороде, потом некоторое время жила в шумной столице, но по решению родителей вместе с семьей, переехала на постоянное место жительства в глухую деревушку. И как уверяет сама девушка, она нисколько не жалеет о том, что променяла блеск городской суеты на тишину деревенской глуши.