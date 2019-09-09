Общество

Роспотребнадзор в рамках «регуляторной гильотины» намерен с 2021 года существенно сократить число СанПиНов

Роспотребнадзор после консультаций с учеными и экспертами заявил о планах по существенному сокращению числа ведомственных нормативных актов в рамках «регуляторной гильотины», сообщает пресс-служба ведомства.

«В результате большой работы проводимой учеными РАН и практиками Роспоторебнадзора, экспертами и представителями общественных объединений, вместо 424 нормативно-правовых актов, действующих сегодня, с 1 января 2021 года начнут действовать - 10 нормативно-правовых актов, а также дополняющие их методические рекомендации и специально разработанные иллюстрированные пособия, наглядно разъясняющие требования и риски, связанные с их неисполнением», - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном утром во вторник на сайте ведомства.

Планируется пересмотреть 58 документов по разделу «Эпидемиология» - они будут сведены в единый документ - «проект санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика инфекционных и паразитарных болезней", в котором гармонизированы обязательные требования с международными подходами».

65 гигиенических нормативов (ГН) факторов среды обитания также планируется пересмотреть, вместо них появятся методические рекомендации, «работа над которыми в настоящее время продолжается экспертным сообществом».

Большой массив СанПиНов по разделу «Гигиена» (301 акт) будет сокращен до всего восьми документов по основным направлениям: «услуги», «условия проживания и содержание территории», «условия труда и производственные процессы», «условия воспитания и обучения детей и подростков», «радиационная безопасность», «транспорт», «требования для «специальных объектов», «общественное питание».

Реформа контрольно-надзорной деятельности в России - так называемая «регуляторная гильотина» - предполагает отмену с 2021 года устаревших актов в этой сфере.