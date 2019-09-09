Общество

Отделение ПФР по Псковской области разъясняет порядок назначения досрочной пенсии безработным гражданам

Новое пенсионное законодательство сохранило право досрочного выхода на пенсию для безработных граждан предпенсионного возраста, которые вынужденно прекратили трудовую деятельность из-за сокращений или ликвидации предприятий.

Досрочные пенсии безработным могут быть назначены только по предложению органов службы занятости - не ранее чем за два года до наступления пенсионного возраста (с учетом переходных положений по увеличению пенсионного возраста).

Расходы, связанные с выплатой пенсий безработным, осуществляются за счет средств ПФР с последующим возмещением затрат из федерального бюджета. Фактически источником финансирования таких пенсий является бюджет государства, а не страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Досрочная пенсия безработным назначается на период до наступления пенсионного возраста или их трудоустройства. В обоих случаях неработающий гражданин должен обратиться в Пенсионный фонд. В первом случае ему будет назначена вновь рассчитанная страховая пенсия по старости, во втором - выплата прекратится.

Добавим, что в прошлом году в Псковской области 182 безработных гражданина вышли на пенсию досрочно по представлению службы занятости.