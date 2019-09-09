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Общество

22 пожарных водоема в 6 волостях Псковского района отремонтируют в рамках приграничного сотрудничества

10.09.2019 10:01|ПсковКомментариев: 0

15 августа был подписан грантовый контракт и с 1 сентября 2019 года на территории Псковского района началась реализация международного проекта «Совместные действия по улучшению местных пожарно-спасательных служб для защиты лесов и населенных пунктов в пограничной зоне Эстония-Россия» («Локализация пожара») в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014 – 2020 годов.

Основная цель проекта – повышение безопасности жизни и отдыха на приграничных территориях посредством комплекса совместных действий по управлению ситуациями возникновения пожаров и улучшения противопожарной защиты. Срок реализации проекта 24 месяца.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района, сотрудничество в рамках международного проекта «Локализация пожара» позволит уменьшить количество неконтролируемых лесных пожаров, а также минимизировать ущерб, наносимый в результате пожаров населению и природе, улучшить меры по предотвращению и локализации сезонных пожаров на территориях партнеров проекта. В рамках проекта в 2019-2021 годах планируется привлечь более 70 тыс. евро на финансирование мероприятий на территории Псковского района, в том числе на реконструкцию противопожарных водоемов и на приобретение противопожарного оборудования.

По итогам реализации проекта на российской стороне в Псковском районе будут отремонтированы 22 пожарных водоема в 6 волостях (Завеличенской, Писковической, Середкинской, Торошинской, Тямшанской и Ядровской), модернизирована мобильная система оповещения, закуплены экипировка и оборудование для пожарных дружин, мотопомпы для Залитских островов, а также произведено запахивание съездов с главных дорог в лесные массивы. На территориях всех партнеров проекта будут созданы или реконструированы пожарные водоемы, проведены круглые столы для сотрудников местных администраций и специальных государственных служб в пожароопасный период, созданы местные добровольные пожарные дружины, для которых будут проведены тренировки, а также пройдут общие совместные учения пожарных команд Россия – Эстония на территории каждого из партнеров. В Псковском районе совместные учения будут проходить на территории Залитских островов.

Ведущим партнером проекта выступает администрация Псковского района.

Партнеры проекта: со стороны Российской Федерации – администрация Гдовского района; администрация Печорского района; администрация Палкинского района; со стороны Эстонии - Волостное управление Алутагусе.

Отметим, что общий бюджет проекта – 453 597,83 евро. Около 82% или 376 079,69 евро (27 412 448,60 рублей) бюджета составляют грантовые средства программы. Остальное софинансирование обеспечивается за счет участвующих партнеров.

Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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