Общество

Минздрав РФ поручил специалистам изучить связь курения электронных сигарет с тяжелыми заболеваниями

Минздрав РФ поручил главному терапевту министерства проверить связь курения электронных сигарет с заболеваниями, а главному патологоанатому - связи курения таких сигарет со смертностью, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«Главному терапевту Минздрава России направлено письмо с просьбой провести анализ возможной ассоциации ЭС (электронных сигарет) и тяжёлых заболеваний органов дыхания и подготовить соответствующие рекомендации. Главному специалисту по патологической анатомии дано указание проанализировать случаи смерти от заболеваний лёгких трудоспособном возрасте на предмет возможной связи с потреблением электронных сигарет», - говорится в официальном канале Салагая во вторник, пишет «Интерфакс».

Он отмечает, что «в последнее время появляется все новая информация о том, что электронные сигареты действительно могут являться причиной серьезных заболеваний легких».

В частности, по словам замминистра, в одном из свежих исследований было показано, что хроническое воздействие электронных сигарет изменяет физиологию клеток эпителия лёгких и клеток, отвечающих за местный иммунный ответ, что влияет на устойчивость к вирусным патогенам.

«Важно отметить, что это наблюдается не только при потреблении никотинсодержащих, но и безникотиновых изделий. Особенно тревожна информация, поступающая из США, где специалисты связывают нескольких сотен случаев тяжелых заболеваний органов дыхания и даже случаи смерти с потреблением электронных сигарет. В связи с этим Министерством здравоохранения РФ подготовлено письмо в регионы с просьбой учитывать возможную ассоциацию потребления электронных сигарет и заболеваний лёгких», - отметил Салагай.