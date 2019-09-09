Общество

Театральный сезон в Великих Луках открыт спектаклем, созданным при поддержке «Единой России»

Детский театральный сезон в Великих Луках начался с показа нового спектакля «Золушка» по мотивам сказки Шарля Перро. Премьера состоялась при поддержке партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины».

Над спектаклем работал режиссер-постановщик Максим Ларин. Как рассказали в Великолукском театре драмы, завораживающие костюмы в стиле сказок Тима Бертона, декорации, музыка и свет удивили юных зрителей и доставили им немало положительных эмоций.

«Золушка» - старинная волшебная сказка. О любви, о дружбе, о справедливости. Спектакль погружает детей в волшебный сказочный мир, где рядом с людьми живут эльфы, феи, ведьмы и волшебники. Где добро борется со злом, а честность, верность и трудолюбие награждается. И нет ничего сильнее любви и добра. Это новый современный взгляд на всем известную историю, которая живет много лет и передается из поколения в поколение», - рассказали создатели спекталя.

Задачи партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» – поддержка сельских клубов и Домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек. К участию в партпроекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Еще одна задача партпроекта – проконтролировать распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов. Особое внимание уделяется театрам малых городов. Под контролем партпроекта – 670 млн рублей, выделенных из федерального бюджета в 2017 году и направленных на поддержку таких театров. Кроме того, партпроект предусматривает за укреплением материально-технической базы детских и кукольных театров, созданием условий для качественного обновления их репертуара, популяризацией новых детских постановок в регионах.