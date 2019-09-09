Общество

Правительство не поддержало законопроект о либерализации наказания за наркотики

В правительстве не поддержали законопроект группы депутатов о либерализации «антинаркотической» статьи 228 Уголовного кодекса, поскольку в нем предлагаются только меры по ее смягчению, а без совершенствования правоприменительной практики будет невозможно достичь целей, указанных авторами в пояснительной записке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект отрицательного отзыва на поправки, который есть в распоряжении издания.

Чиновники также не поддержали предложение расширить круг лиц, которые имеют право на отсрочку от колонии до окончания лечения от наркомании, эта возможность прописана в статье 82.1 УК. В правительстве обратили внимания, что это повлечет дополнительные расходы из бюджета, а в экономическом обосновании к законопроекту этот обстоятельство не указано.

Поправки в Думу внесли несколько депутатов во главе с председателем комитета по законодательству и госстроительству Павлом Крашенинниковым. Они предложили смягчить ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотиков и психотропных средств, а также растений, содержащих такие вещества. Наказание за это они предложили сократить с нынешних трех-десяти лет лишения свободы до двух-пяти.

Также они предложили изменить нижний порог ответственности за совершение таких действий в особо крупном размере с десяти до пяти лет лишения свободы.

Право на отсрочку наказания в виде лишения свободы на время лечения от наркомании они предложили предоставить тем, кто впервые осужден за такие преступления.

В пояснительной записке депутаты указали, что в России есть много осужденных за незаконный оборот наркотиков без цели сбыта и в особо крупном размере, что обеспечивает высокие показателя следователям по раскрываемости тяжких преступлений.

Обсуждать либерализацию антинаркотического законодательства стали после задержания в июне журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Пресс-служба ГУ МВД Москвы заявила, что у него при себе и дома обнаружили наркотики, и ему вменили покушение на сбыт в особо крупном размере. Затем оказалось, что наркотики ему подбросили при задержании, обвинения с него были сняты, а расследование дела о наркотиках продолжилось.