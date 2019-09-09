Общество

В голову лезут мысли, что это конец, я замерзну и не найду дорогу домой: истории псковичей, заблудившихся в лесу

В ягодный и грибной сезон многие люди отправляются в лес пополнить запасы, побродить по сосновому бору и подышать свежим воздухом. Охватывает азарт, и в поисках грибов человек кружится по лесу, заглядывая за очередную кочку и дерево, а в какой-то момент поднимает голову и не понимает, откуда пришел. Лес кажется одинаковым, и уже не таким дружелюбным и гостеприимным. Ты кричишь, но никто не отзывается. Пытаешься найти дорогу и в результате ходишь по одному и тому же месту. В бесконечных попытках отыскать путь выбиваешься из сил, темнеет, спичек нет, холодно. И страшно.

Центр деловой информации поговорил с людьми, которые смогли найти дорогу назад. Задали им вопрос - каково провести ночь в лесу? Какие чувства испытываешь в этот момент? И что делать, чтобы поход в лес не завершился трагедией?

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