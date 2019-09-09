Общество

Определена тематика творческих номеров на детском благотворительном фестивале «Кукарача»

Творческие номера участников фестиваля «Кукарача» должны соответствовать тематике «Зимняя сказка». Это номера, отражающие зимнее время года, новогодние и рождественские праздники, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Напомним, в детском благотворительном фестивале «Кукарача», который пройдёт в декабре, примут участие талантливые воспитанники детских домов и интернатных учреждений. На гала-концерте ребята смогут продемонстрировать свои умения в трёх номинациях: «Вокал», «Хореография» и «Художественное слово».



В разгаре зимних праздников, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, попадут в эпицентр творческой деятельности, дружественной атмосферы и молодежного веселья.



Псковский городской молодежный центр приглашает талантливых ребят из детских домов и интернатных учреждений Псковской области к участию в фестивале «Кукарача». Сроки приема заявок: с 1 октября по 10 ноября включительно.

Организатором мероприятия выступает РОО «Псковский молодежный центр» при поддержке МБУ «Псковский городской молодежный центр», комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, государственного комитета по социальной защите населения Псковской области, государственного управления образования Псковской области. Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов.